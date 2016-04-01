СМИ: Распространены фотографии лиц, планирующих теракты в Азербайджане и Турции

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Фотографии 5 вооруженных лиц группировки ИГИЛ, среди которых есть также гражданин России Иса Туполов (азербайджанец), разосланы во все структуры безопасности Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Habertürk.

Согласно информации, один из них - 35-летний Рашид Альабдалах Альгаган - является близким другом Набиля Фадиля, который в январе текущего года совершил теракт на площади Султан Ахмед в Стамбуле. Другой - 32-летний Абу Айман Ат-Магрибини, который имеет американский паспорт, кодовое имя - "Дарван аль-Хаймар".

Четвертый террорист-смертник Фуркан Уркмез является подростком. Он является братом члена ИГИЛ Мухаммеда Уркмеза, убитого летом 2015 года. Фуркан Уркмез перешел в Сирию 6 марта этого года.

Пятого террориста зовут Хасан Хусейн Угур. В WhatsApp он написал сообщение "Настало время нам стать шехидами".

В сообщении говорится, что все террористы в настоящее время находятся на территории Сирии. По информации, они планируют совершить теракты на территории Турции и Азербайджана.