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СМИ: Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле 3 дня проводила разведку

СМИ: Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле 3 дня проводила разведку Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир незадолго до произошедшего вела разведку на улице Истикляль.
В регионе
15 ноября 2022 г. 11:06
СМИ: Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле 3 дня проводила разведку

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир незадолго до произошедшего вела разведку на улице Истикляль.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, изучение местности осуществлялось за три дня до террористического акта.

"Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, 13 ноября, провели подготовительную работу перед нападением", - уточнили в СМИ.

Поясняется, что анализировались записи с камер видеонаблюдения, сопоставлялись показания задержанных в ходе следственных действия. Установлено, что Альбашир приехала в Таксим за три дня до нападения. Она вела разведку при участии мужчины, состоящего в террористической организации.

После подрыва бомбы Альбашир покинула место происшествия на такси.

Отметим, что 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт, который совершен по поручению Рабочей партии Курдистана (PKK). В результате взрыва погибли 6 человек, более 80 пострадали. В свою очередь, PKK отрицают причастность к теракту.

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Версия на английском языке Media: Suspect in Istanbul terror attack conducted reconnaissance for 3 days

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