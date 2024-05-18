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Мехмет Шимшек: Тюркский инвестфонд поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике

Мехмет Шимшек: Тюркский инвестфонд поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике Тюркский инвестиционный фонд поможет странам Организации тюркских государств (ОТГ) занять важное место в мировой экономике.
В регионе
18 мая 2024 г. 14:04
Мехмет Шимшек: Тюркский инвестфонд поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике

Тюркский инвестиционный фонд поможет странам Организации тюркских государств (ОТГ) занять важное место в мировой экономике.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек, открывая заседание Совета руководителей Тюркского инвестиционного фонда.

"Сегодня мы проводим историческое заседание, на котором будут приняты первые решения по началу деятельности фонда. К концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в 1,9 трлн долларов и численности населения в 178 млн человек", - сказал он.

Шимшек подчеркнул, что главной целью создания Тюркского инвестфонда является обеспечение развития экономических и торговых отношений между тюркскими государствами. Уставный капитал фонда составит 500 млн долларов США, он ускорит инвестиции как в государственный, так и в частный сектор, добавил министр.

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