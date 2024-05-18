Эвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои

В Волчанском районе Харьковской области Украины с началом наступления российской армии продолжаются тяжелые, обстановка в районном центре и близлежащих селах критическая.

В Волчанском районе Харьковской области Украины с началом наступления российской армии продолжаются тяжелые, обстановка в районном центре и близлежащих селах критическая.

Восточноевропейское бюро Report приняло участие в эвакуации жителей из населенного пункта в 10 км от Волчанска.

По последним данным, за один день удалось вывести всего 100 человек.

Эвакуированная жительница Любовь Иванова рассказала Report, что ситуация очень тяжелая: "Только пережившие это могут понять нас. Они бомбят без остановки, уже 6 дней мы без сна. Все, что у нас было, осталось там, мы с трудом выбрались".