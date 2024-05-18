О нас

Эвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои

Эвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои В Волчанском районе Харьковской области Украины с началом наступления российской армии продолжаются тяжелые, обстановка в районном центре и близлежащих селах критическая.
В регионе
18 мая 2024 г. 13:48
Эвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои

В Волчанском районе Харьковской области Украины с началом наступления российской армии продолжаются тяжелые, обстановка в районном центре и близлежащих селах критическая.

Восточноевропейское бюро Report приняло участие в эвакуации жителей из населенного пункта в 10 км от Волчанска.

По последним данным, за один день удалось вывести всего 100 человек.

Эвакуированная жительница Любовь Иванова рассказала Report, что ситуация очень тяжелая: "Только пережившие это могут понять нас. Они бомбят без остановки, уже 6 дней мы без сна. Все, что у нас было, осталось там, мы с трудом выбрались".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоEvacuation from Vovchansk, where heavy fighting going on - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоAğır döyüşlərin getdiyi Vovçanskdan təxliyə - FOTOREPORTAJ

Самое важное

Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
17 мая 2024 г. 10:02
Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi