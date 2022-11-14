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Задержанная в Стамбуле гражданка Сирии призналась, что является членом PKK

Задержанная в Стамбуле гражданка Сирии призналась, что является членом PKK Теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РKK).
В регионе
14 ноября 2022 г. 12:40
Задержанная в Стамбуле гражданка Сирии призналась, что является членом PKK

Теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РKK).

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении управления безопасности Стамбула.

Сообщается, что она была направлена из сирийского города Кобани.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что взрыв совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.

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Версия на английском языке Syrian woman detained over Istanbul explosion confesses to being PKK member
Версия на азербайджанском языке İstanbulda partlayış törədən şəxs PKK ilə əlaqəsi olduğunu etiraf edib

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