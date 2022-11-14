Задержанная в Стамбуле гражданка Сирии призналась, что является членом PKK

Теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РKK).

Теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РKK).

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении управления безопасности Стамбула.

Сообщается, что она была направлена из сирийского города Кобани.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что взрыв совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.