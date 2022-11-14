Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Представители Рабочей партия Курдистана (РКК) отрицают причастность к теракту в Стамбуле.

Представители Рабочей партия Курдистана (РКК) отрицают причастность к теракту в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на слова командира Народного центра обороны, связанного с РКК.

По его словам, организация "не имеет никакого отношения к этому инциденту". В заявлении представители партии также выразили соболезнования семьям жертв теракта.

Сегодня Управление безопасности Стамбула при МВД Турции сообщило о том, что задержана террористка сирийского происхождения Ахлам Альбашир, призналась в связях с PКК. Задержать ее удалось в результате изучения материалов с 1,2 тыс. камер наблюдения.

Отметим, что 13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80.

РКК основана в 1978 году. Признана террористической организацией в Турции, США и странах ЕС.