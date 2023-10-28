СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян избегает массовых мероприятий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян избегает массовых мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Грапарак".

Сообщается, что вчера Пашинян почтил память жертв теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года без родственников погибших. В правительстве не смогли объяснить сотрудникам газеты причину такого поведения премьера Армении.

Отмечается, что в парламенте узнали о прибытии Пашиняна незадолго до этого.

"Хотя Пашиняна охраняют несколько сотен телохранителей, он избегает публичных мероприятий из-за неловких вопросов и из соображений безопасности", - говорится в газете.