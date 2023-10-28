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СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий

СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий Премьер-министр Армении Никол Пашинян избегает массовых мероприятий.
В регионе
28 октября 2023 г. 11:00
СМИ: Пашинян избегает публичных мероприятий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян избегает массовых мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Грапарак".

Сообщается, что вчера Пашинян почтил память жертв теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года без родственников погибших. В правительстве не смогли объяснить сотрудникам газеты причину такого поведения премьера Армении.

Отмечается, что в парламенте узнали о прибытии Пашиняна незадолго до этого.

"Хотя Пашиняна охраняют несколько сотен телохранителей, он избегает публичных мероприятий из-за неловких вопросов и из соображений безопасности", - говорится в газете.

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Версия на английском языке Hraparak claims Pashinyan avoids public events 
Версия на азербайджанском языке KİV: "Paşinyan ictimaiyyət arasında görünməməyə çalışır"

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