Жительницы Агалы: Мы не можем выразить свои чувства словами

"Мы не можем выразить свои чувства словами".

"Мы не можем выразить свои чувства словами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявили жительницы села Агалы Зангиланского района, которые сегодня возвращаются в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

Так, Гюльшан Мамедова и Назрин Бахшалиева поблагодарили президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелав упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"Я возвращаюсь в свое родное село с внуком. Надеюсь, наши дни будут еще прекраснее", - отметила Г.Мамедова.

Напомним, что сегодня из поселка Масазыр очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Зангиланского района отправилась в родное село Агалы.

На данном этапе в Физули переселяются еще 25 семей (127 человек).

Все они будут размещены в недавно построенных в селе домах.