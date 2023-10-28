О нас

Жительницы Агалы: Мы не можем выразить свои чувства словами

Жительницы Агалы: Мы не можем выразить свои чувства словами "Мы не можем выразить свои чувства словами".
Социальная защита
28 октября 2023 г. 08:57
Жительницы Агалы: Мы не можем выразить свои чувства словами

"Мы не можем выразить свои чувства словами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявили жительницы села Агалы Зангиланского района, которые сегодня возвращаются в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.

Так, Гюльшан Мамедова и Назрин Бахшалиева поблагодарили президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелав упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"Я возвращаюсь в свое родное село с внуком. Надеюсь, наши дни будут еще прекраснее", - отметила Г.Мамедова.

Напомним, что сегодня из поселка Масазыр очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Зангиланского района отправилась в родное село Агалы.

На данном этапе в Физули переселяются еще 25 семей (127 человек).

Все они будут размещены в недавно построенных в селе домах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağalı sakinləri: “Sevincimizdən hisslərimizi ifadə edə bilmirik”

Другие новости из категории

Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни
Житель Зангилана: Мы переживаем самые гордые моменты жизни
28 октября 2023 г. 07:49
В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей
В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей
28 октября 2023 г. 06:21
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по законодательству о правах женщин и детей
В Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по законодательству о правах женщин и детей
27 октября 2023 г. 13:25
Госфонд завершил выплату пособий, пенсий, адресной социальной помощи за октябрь
Госфонд завершил выплату пособий, пенсий, адресной социальной помощи за октябрь
26 октября 2023 г. 18:05
Оставленные бабушкой на улице в Гяндже дети отправлены в детдом в Баку
Оставленные бабушкой на улице в Гяндже дети отправлены в детдом в Баку
26 октября 2023 г. 11:07
Изменены правила подачи заявления на получение адресной социальной помощи
Изменены правила подачи заявления на получение адресной социальной помощи
26 октября 2023 г. 10:59
В Азербайджане обнародовано число работающих в судах и правоохранительных органах женщин
В Азербайджане обнародовано число работающих в судах и правоохранительных органах женщин
25 октября 2023 г. 13:13
Госкомитет по проблемам семьи обеспокоен ростом числа домашних родов в Азербайджане
Госкомитет по проблемам семьи обеспокоен ростом числа домашних родов в Азербайджане
25 октября 2023 г. 12:58
Хиджран Гусейнова: Девочки, лишенные возможности получить образование, зачастую принуждаются к раннему браку
Хиджран Гусейнова: Девочки, лишенные возможности получить образование, зачастую принуждаются к раннему браку
25 октября 2023 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi