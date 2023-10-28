Жительницы Агалы: Мы не можем выразить свои чувства словами

"Мы не можем выразить свои чувства словами".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявили жительницы села Агалы Зангиланского района, которые сегодня возвращаются в родные края в рамках переселения бывших вынужденных переселенцев.
Так, Гюльшан Мамедова и Назрин Бахшалиева поблагодарили президента Ильхама Алиева и всех героических сынов Родины, пожелав упокоения душ шехидов, благодаря которым азербайджанские земли были освобождены от оккупации.
"Я возвращаюсь в свое родное село с внуком. Надеюсь, наши дни будут еще прекраснее", - отметила Г.Мамедова.
Напомним, что сегодня из поселка Масазыр очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Зангиланского района отправилась в родное село Агалы.
На данном этапе в Физули переселяются еще 25 семей (127 человек).
Все они будут размещены в недавно построенных в селе домах.