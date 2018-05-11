СМИ: МИД Армении возглавит постпред этой страны в ООН

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министром иностранных дел Армении будет назначен действующий постоянный представитель республики в ООН Зограб Мнацаканян.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщил источник в правительстве.

52-летний З.Мнацаканян работает в системе МИД с 1991 года. В 2002-2008 годах был постоянным представителем Армении в Женевском офисе ООН и в других международных организациях, послом Армении в Швейцарии. В 2008-2011 годы был постоянным представителем Армении в Совете Европы.

С 2011 по 2014 годы занимал должность заместитель министра иностранных дел Армении.

С 2014 года является постоянным представителем Армении в ООН.

Действующий глава МИД Армении Эдвард Налбандян занимает эту должность с 2008 года.