СМИ: Еврокомиссия одобрит отмену виз с Турцией

Баку. 3 мая. REPORT.AZ. Еврокомиссия намерена одобрить отмену виз с Турцией при выполнении Анкарой ряда условий. Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

В распространенном в конце апреля заявлении Европейской комиссии говорилось, что Турции может быть предложен безвизовый режим, если страна к этому времени выполнит все необходимые условия.

"Еврокомиссия представит третий отчет по прогрессу визовой либерализации для Турции 4 мая. Если Турция предпримет необходимые меры для выполнения остающихся условий, то отчет будет сопровождаться законодательным предложением перенести Турцию в безвизовый список стран", - отмечалось в заявлении.