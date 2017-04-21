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    СМИ: Экс-министр обороны Армении может возглавить российский военный вуз

    Сейран Оганян может распрощаться с политикой Армении и навсегда перебраться в Россию

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян находится в эти дни в России.

    Как передает Report, об этом пишет армянское издание "Жаманак".

    "Не исключено, что в ходе состоявшихся там встреч Сейран Оганян распрощается с политическими программами Армении и навсегда переберется в Россию, получив там работу", - пишет газета.

    "Жаманак" отмечает, что армянский экс-министр поддерживает контакты с нынешним главой минобороны России Сергеем Шойгу.

    "Оганян может занять руководящий пост в одном из российских военных вузов", - добавляет издание.

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