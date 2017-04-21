СМИ: Экс-министр обороны Армении может возглавить российский военный вуз

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян находится в эти дни в России.
Как передает Report, об этом пишет армянское издание "Жаманак".
"Не исключено, что в ходе состоявшихся там встреч Сейран Оганян распрощается с политическими программами Армении и навсегда переберется в Россию, получив там работу", - пишет газета.
"Жаманак" отмечает, что армянский экс-министр поддерживает контакты с нынешним главой минобороны России Сергеем Шойгу.
"Оганян может занять руководящий пост в одном из российских военных вузов", - добавляет издание.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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