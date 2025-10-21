Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    СК Армении: На акции протеста у мэрии Гюмри задержаны 33 человека

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 09:51
    СК Армении: На акции протеста у мэрии Гюмри задержаны 33 человека

    В Армении 33 человека задержаны после вчерашней акции протеста у мэрии Гюмри.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в СК Армении.

    Они задержаны в рамках дела о массовых беспорядках и препятствовании правосудию. Жители Гюмри собрались вчера с целью помешать задержанию мэра Вардана Гукасяна.

    Дело заведено по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении: участие в массовых беспорядках, вмешательство в законную служебную деятельность, а также воспрепятствование осуществлению правосудия и следственных действий. По версии СК, группа граждан пыталась помешать работе следователей, спровоцировала беспорядки, создававшие угрозу общественной безопасности, также они повредили имущество и применили силу в отношении сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности.

    Вчера сообщалось о том, что армянские силовики задержали 23 активиста у мэрии Гюмри, собравшихся в поддержку мэра.

    Армения Гюмри аресты Вардан Гукасян
    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Лента новостей