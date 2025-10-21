СК Армении: На акции протеста у мэрии Гюмри задержаны 33 человека

В Армении 33 человека задержаны после вчерашней акции протеста у мэрии Гюмри.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в СК Армении.

Они задержаны в рамках дела о массовых беспорядках и препятствовании правосудию. Жители Гюмри собрались вчера с целью помешать задержанию мэра Вардана Гукасяна.

Дело заведено по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении: участие в массовых беспорядках, вмешательство в законную служебную деятельность, а также воспрепятствование осуществлению правосудия и следственных действий. По версии СК, группа граждан пыталась помешать работе следователей, спровоцировала беспорядки, создававшие угрозу общественной безопасности, также они повредили имущество и применили силу в отношении сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности.

Вчера сообщалось о том, что армянские силовики задержали 23 активиста у мэрии Гюмри, собравшихся в поддержку мэра.