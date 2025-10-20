Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Армении силовики задержали 23 активиста - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 16:31
    В Армении силовики задержали 23 активиста - ОБНОВЛЕНО

    Армянские силовики задержали 23 активиста у мэрии Гюмри, собравшихся в поддержку мэра Вардана Гукасяна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.

    По информации ведомства, их доставили в отделения полиции города.

    По версии следствия, группа лиц у мэрии Гюмри, включая входы в здание, "препятствовала следствию, совершила массовые беспорядки с применением насилия, уничтожением имущества и блокировкой работы полиции".

    При этом, как отметили в СК, сотрудники правоохранительных органов также применяли силу для "пресечения нарушений". Возбуждены дела по статьям: ч.1 ст. 327 УК (участие в массовых беспорядках, до 8 лет), ч.3 ст. 452 УК (вмешательство в служебную деятельность, до 5 лет), ч.1 ст. 486 УК (вмешательство в правосудие, до 2 лет). Проводится предварительное расследование.

    Член движения арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна "По-своему" Рубен Мхитарян задержан в Гюмри.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении движения в соцсетях.

    "Задержан член движения "По-своему" Рубен Мхитарян, который в качестве правозащитника пытался успокоить ситуацию в мэрии Гюмри", - сказано в сообщении. Ранее движение выступило с заявлением, выразив свою безоговорочную поддержку мэру Гюмри Вардану Гукасяну.

