В Армении силовики задержали 23 активиста - ОБНОВЛЕНО

Армянские силовики задержали 23 активиста у мэрии Гюмри, собравшихся в поддержку мэра Вардана Гукасяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.

По информации ведомства, их доставили в отделения полиции города.

По версии следствия, группа лиц у мэрии Гюмри, включая входы в здание, "препятствовала следствию, совершила массовые беспорядки с применением насилия, уничтожением имущества и блокировкой работы полиции".

При этом, как отметили в СК, сотрудники правоохранительных органов также применяли силу для "пресечения нарушений". Возбуждены дела по статьям: ч.1 ст. 327 УК (участие в массовых беспорядках, до 8 лет), ч.3 ст. 452 УК (вмешательство в служебную деятельность, до 5 лет), ч.1 ст. 486 УК (вмешательство в правосудие, до 2 лет). Проводится предварительное расследование.

16:25

Член движения арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна "По-своему" Рубен Мхитарян задержан в Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении движения в соцсетях.

"Задержан член движения "По-своему" Рубен Мхитарян, который в качестве правозащитника пытался успокоить ситуацию в мэрии Гюмри", - сказано в сообщении. Ранее движение выступило с заявлением, выразив свою безоговорочную поддержку мэру Гюмри Вардану Гукасяну.