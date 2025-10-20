Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток - ОБНОВЛЕНО

Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

"Против мэра и еще семерых лиц возбуждены уголовные дела, принято решение об их задержании", - добавили в комитете.

По информации ведомства, мэр и главный архитектор согласились не демонтировать незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв метров, в обмен потребовали от владельца порядка $10 тыс. в качестве взятки.

В Армении задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Об этом сообщает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее сегодня сотрудники Антикоррупционного комитета провели оперативные мероприятия в мэрии Гюмри.

В комитете сообщили, что следственные действия в мэрии проводились в рамках уголовного дела, не приведя других подробностей.

Недавно в отношении его сына было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве и присвоении общинного имущества.