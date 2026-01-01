Президент Швейцарии отправился на курорт, где при пожаре погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 16:13
    Президент Швейцарии Ги Пармелен, который вступил в должность с 1 января, направился на горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в результате взрыва и последующего пожара погибли 40 человек.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    "Вчера вечером в Кран-Монтане было радостным моментом, обернулось трагедией, затронувшую всю страну и далеко за ее пределами. Федеральный совет выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых", - отметил он.

    Президент Швейцарии Ги Пармелин, вступивший в должность 1 января, отложил новогоднее обращение из-за взрыва и пожара в курортном городке Кран-Монтана.

    Как передает Report, об этом пишет Tages-Anzeiger.

    Пармелин должен был обратиться к нации с новогодним обращением в обед в четверг, 1 января. Но в связи с инцидентом, он отложил ее.

    "Он делает это из уважения к страданиям и горю семей жертв взрыва в баре",- отмечается в заявлении Министерства экономики конфедерации, которое Пармелин курирует.

    Согласно последним данным, порядка 40 человек погибли в результате инцидента.

    Швейцария Кран-Монтана Ги Пармелин взрыв горнолыжный курорт
    İsveçrənin yeni Prezidenti Kran-Montanadakı yanğına görə yeni il müraciətini təxirə salıb

