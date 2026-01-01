Президент Швейцарии отправился на курорт, где при пожаре погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Президент Швейцарии Ги Пармелен, который вступил в должность с 1 января, направился на горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в результате взрыва и последующего пожара погибли 40 человек.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Вчера вечером в Кран-Монтане было радостным моментом, обернулось трагедией, затронувшую всю страну и далеко за ее пределами. Федеральный совет выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых", - отметил он.

What was a moment of joy turned into a tragedy in Crans-Montana last night, felt across the country and beyond. The Federal Council has taken note of this with deep dismay. Its thoughts are with the victims, the injured and their families and it extends its deepest condolences. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026

15:28

Президент Швейцарии Ги Пармелин, вступивший в должность 1 января, отложил новогоднее обращение из-за взрыва и пожара в курортном городке Кран-Монтана.

Как передает Report, об этом пишет Tages-Anzeiger.

Пармелин должен был обратиться к нации с новогодним обращением в обед в четверг, 1 января. Но в связи с инцидентом, он отложил ее.

"Он делает это из уважения к страданиям и горю семей жертв взрыва в баре",- отмечается в заявлении Министерства экономики конфедерации, которое Пармелин курирует.

Согласно последним данным, порядка 40 человек погибли в результате инцидента.