İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsveçrə Prezidenti 40 nəfərin öldüyü kurort zonasına yollanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 16:38
    İsveçrə Prezidenti 40 nəfərin öldüyü kurort zonasına yollanıb - YENİLƏNİB

    Yanvarın 1-də vəzifəyə başlayan İsveçrə Prezidenti Gi Parmelin partlayış və yanğın nəticəsində 40 nəfərin öldüyü Kran-Montana dağ-xizək kurortuna yollanıb.

    "Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Ötən gün axşam Kran-Montanadakı sevincli anlar faciəyə çevrildi. Federal Şura ölənlərin ailələrinə başsağlığı verir", - o bildirib.

    Yanvarın 1-də vəzifəyə başlayan İsveçrə Prezidenti Gi Parmelin Kran-Montana dağ-xizək kurortundakı partlayış və yanğın səbəbindən yeni il müraciətini təxirə salıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Tages-Anzeiger" yazıb.

    "G.Parmelin baş verən hadisə ilə əlaqədar olaraq müraciətini təxirə salıb. O bunu partlayış qurbanlarının ailələrinin kədərinə hörmət əlaməti olaraq edir", - məlumatda bildirilib.

    Son məlumatlara görə, hadisə nəticəsində təxminən 40 nəfər ölüb.

    İsveçrə Gi Parmelin dağ-xizək kurortu partlayış
    Президент Швейцарии отправился на курорт, где при пожаре погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    17:00

    Amerikadan Azərbaycana turist axını 3 % azalıb

    Turizm
    16:55

    Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    16:54

    İsveçrədə partlayışda ölənlər və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    16:46

    Türkiyədə 233 kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib

    Region
    16:38

    İsveçrə Prezidenti 40 nəfərin öldüyü kurort zonasına yollanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:32
    Foto

    "Tut Əlimdən" Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzində bayram şənliyi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    16:30

    AZAL-a 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulub

    Maliyyə
    16:26

    "Çelsi" Entso Mareska ilə yolları ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti