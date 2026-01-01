В Индии 13 человек погибли, свыше 160 госпитализированы из-за водопроводной воды

В индийском городе Индор штата Мадхья-Прадеш не менее 13 человек скончались после употребления воды из водопроводной сети.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India TV.

Отмечается, что среди них были шестимесячный ребенок и шесть женщин.

Кроме того, более 160 жителей города находятся в тяжелом состоянии в больницах. Общее число пострадавших составляет около 1,3 тыс. человек.

После инцидента власти штата отстранили двух сотрудников муниципальной корпорации от работы, а еще одного чиновника уволили.

Правительство штата создало специальную комиссию для расследования происшествия.