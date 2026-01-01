Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Индии 13 человек погибли, свыше 160 госпитализированы из-за водопроводной воды

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 15:54
    В Индии 13 человек погибли, свыше 160 госпитализированы из-за водопроводной воды

    В индийском городе Индор штата Мадхья-Прадеш не менее 13 человек скончались после употребления воды из водопроводной сети.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал India TV.

    Отмечается, что среди них были шестимесячный ребенок и шесть женщин.

    Кроме того, более 160 жителей города находятся в тяжелом состоянии в больницах. Общее число пострадавших составляет около 1,3 тыс. человек.

    После инцидента власти штата отстранили двух сотрудников муниципальной корпорации от работы, а еще одного чиновника уволили.

    Правительство штата создало специальную комиссию для расследования происшествия.

    Индия жертвы водопроводная вода отравление
    Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Последние новости

    16:14

    AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги

    Финансы
    16:13

    Президент Швейцарии отправился на курорт, где при пожаре погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:54

    В Индии 13 человек погибли, свыше 160 госпитализированы из-за водопроводной воды

    Другие страны
    15:46

    Турпоток в Азербайджан с Ближнего Востока увеличился на 12%

    Туризм
    15:40

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в первый день 2026 года

    Внутренняя политика
    15:16

    В новогоднюю ночь в Германии погибли два человека, арестованы 400

    Другие страны
    14:54

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    14:46
    Фото

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    14:44

    Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Индивидуальные
    Лента новостей