Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 16:19
Hindistanın Madhya-Pradeş ştatının İndor şəhərində azı 13 nəfər su içdikdən sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "India TV" telekanalı məlumat yayıb.
Bundan əlavə, şəhərin 160-dan çox sakini xəstəxanalarda ağır vəziyyətdə saxlanılır. Zərərçəkənlərin ümumi sayı təxminən 1,3 min nəfərdir.
Hadisədən sonra bələdiyyə korporasiyasının iki əməkdaşı və daha bir məmur işdən çıxarılıb.
Hadisənin araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradılıb.
Son xəbərlər
16:26
"Çelsi" Entso Mareska ilə yolları ayırdığını açıqlayıbFutbol
16:22
İsveçrənin yeni Prezidenti Kran-Montanadakı yanğına görə yeni il müraciətini təxirə salıbDigər ölkələr
16:19
Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
16:15
DYP vətəndaşları bayram günlərində qanunsuz sərnişindaşıma xidmətindən yararlanmamağa çağırıbHadisə
16:00
Avropadan Azərbaycana turist axını 4 %-ə yaxın artıbTurizm
15:56
"Çelsi" və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusunda ağır xəstəlik aşkarlanıbFutbol
15:46
Almaniyada Yeni il gecəsində iki nəfər ölüb, 400 nəfər həbs edilibDigər ölkələr
15:32
Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıbDaxili siyasət
15:30