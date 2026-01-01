В Центре социальной реабилитации организовано праздничное мероприятие для детей
Социальная защита
- 01 января, 2026
- 16:44
По инициативе и при организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей в Центре социальной реабилитации для детей "Tut Əlimdən" организовано праздничное мероприятие по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Report сообщает, что в праздничном мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.
Мероприятие прошло в настоящей праздничной атмосфере для детей. В рамках программы, организованной с участием Деда Мороза и Снегурочки, дети читали стихи, исполняли песни и выступали с различными художественными композициями.
