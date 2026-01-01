Турпоток в Азербайджан с Ближнего Востока увеличился на 12%

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года посетили 273 116 туристов из стран Ближнего Востока.

Как сообщает Report, это на 11,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В указанном периоде больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 99 196 человек, что на 5,7 % больше по сравнению с годом ранее.

Кроме того, из Израиля страну посетили 59 917 туристов (+2,2 раза), из ОАЭ - 37 041 (-1,7 %), из Кувейта - 24 566 (-16,7 %), из Омана - 15 774 (-32,6 %), из Иордании - 9 745 (+49,6 %), из Египта - 7 338 (-3,7 %), из Ирака - 6 631 (+29,8 %), из Бахрейна - 4 717 (-13,9 %), из Йемена - 2 854 (-6,3 %), из Катара - 2 434 (-18,3 %), из Ливана - 1 270 (-2,1 %), из Палестины - 1 257 (+ 10,4 %), и из Сирии - 376 человек (-5,8 %).

Напомним, что в январе-ноябре 2025 года Азербайджан посетили 2 млн 364 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.