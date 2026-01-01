Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 12 % artıb
- 01 yanvar, 2026
- 13:55
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 273 116 turist gəlib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % çoxdur.
11 ay ərzində Yaxın Şərq ölkələri arasında ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib - 99 196 nəfər. Bu,1 il əvvələ nisbətən 5,7 % çoxdur.
Bundan əlavə, İsraildən - 59 917 (2,2 dəfə çox), BƏƏ-dən - 37 041 (-1,7 %), Küveytdən - 24 566 (-16,7 %), Omandan - 15 774 (-32,6 %), İordaniyadan - 9 745 (+49,6 %) Misirdən - 7 338 (-3,7 %), İraqdan - 6 631 (+29,8 %), Bəhreyndən – 4 717 (-13,9 %), Yəməndən - 2 854 (-6,3 %), Qətərdən – 2 434 (-18,3 %), Livandan – 1 270 (-2,1 %), Fələstindən – 1 257 (+ 10,4 %), və Suriyadan nəfər 376 (-5,8 %) turist gəlib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 364 min nəfər və yaxud 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.