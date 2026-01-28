Marneulidə toy kortejində qəza baş verib, iki azərbaycanlı həlak olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 28 yanvar, 2026
    • 20:48
    Gürcüstanın Marneuli bələdiyyəsinin Baydar kəndində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "BMW" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb.

    Qəza nəticəsində soydaşlarımız, 23 yaşlı Ümid Adıgözəlov və Üfüq Bədəlov hadisə yerində həyatını itirib.

    Məlumata əsasən, daha iki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilir.

    Qəzaya düşən şəxslərin Sadaxlı kənd sakinləri olduğu bildirilir. Hadisənin toy kortejinin hərəkəti zamanı baş verdiyi qeyd olunur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Марнеули в ДТП со свадебным кортежем погибли двое азербайджанцев

