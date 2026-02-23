Ermənistanın müdafiə naziri İranda səfərdədir
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan İranda rəsmi səfərdədir.
"Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Fevralın 23-də İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə gəlmişəm", - Papikyan deyib.
Nazir digər təfərrüatları açıqlamayıb.
