Ermənistanın müdafiə naziri İranda səfərdədir

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 15:38
    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan İranda rəsmi səfərdədir.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Fevralın 23-də İran İslam Respublikasına rəsmi səfərə gəlmişəm", - Papikyan deyib.

    Nazir digər təfərrüatları açıqlamayıb.

