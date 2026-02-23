Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Armenian defense minister arrives in Iran on official visit

    23 February, 2026
    Armenian defense minister arrives in Iran on official visit

    Armenia's Defense Minister Suren Papikyan has arrived in Iran on an official visit, Report informs via Armenpress

    "On February 23, I arrived in the Islamic Republic of Iran on an official visit," Papikyan said on X.

    The minister did not disclose further details about the visit.

    Ermənistanın müdafiə naziri İranda səfərdədir
    Министр обороны Армении находится в Иране

