Министр обороны Армении находится в Иране

Министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Тегеране с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

"23 февраля я прибыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом", - сказал он.

Другие подробности он не привел.