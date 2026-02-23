Министр обороны Армении находится в Иране
В регионе
- 23 февраля, 2026
- 15:34
Министр обороны Армении Сурен Папикян находится в Тегеране с официальным визитом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.
"23 февраля я прибыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом", - сказал он.
Другие подробности он не привел.
