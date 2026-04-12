Оценка запасов месторождения "Умид-Бабек" продолжится до 2027 года

Операционная компания Umid Babek Operation Company (UBOC) подписала соглашение с компанией Caspian Oilfield Service (COS) о продолжении оценочных буровых работ на месторождении "Умид" блока "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия до 2027 года.

Согласно информации, при участии SOCAR с применением самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Нептун" продолжается бурение подводной оценочной скважины глубиной более 7 тыс. метров, которая считается самой глубокой скважиной в истории месторождения "Умид".

Напомним, что СПБУ "Нептун" была доставлена в Азербайджан в июне 2025 года.

Это первая в Каспийском регионе операция подводного бурения с применением самоходной установки.

"Опыт, полученный в рамках этого проекта, вносит значительный вклад в ускорение добычи газа в море, более глубокое изучение имеющихся ресурсов, а также в совершенствовании знаний и навыков команды инженеров UBOC по подводным операциям",-говорится в сообщении.

В компании отметили, что на фоне перехода к следующему этапу развития месторождения "Умид" сотрудничество с СОS остается одним из приоритетных и важных.

Как ранее сообщалось со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings, добыча в рамках второго этапа разработки "Умид " начнется до 2027 года.

По предварительным оценкам SOCAR, запасы месторождения "Умид" по пластам Balaxanı VIII, Fasila (B, C, D), Fasila E, Надкирмакинская и Подкирмакинская составляют 129 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата.

Месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года и стало первым газоконденсатным месторождением Азербайджана, открытым в период независимости. В эксплуатацию оно было введено в 2012 году.

Risk Service Contract (RSC) на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года, вступил в силу в мае 2017 года. В рамках RSC акционерами компании UBOC являются: SOCAR (80% долевого участия) и Nobel Upstream (UK) (20% долевого участия).