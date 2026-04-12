    У берегов Йемена неизвестные пытались захватить судно

    В водах Йемена к юго-западу от портового города Ходейда неизвестные попытались захватить парусное судно.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    "Центр получил сообщение об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от Ходейды. Шлюпка с приблизительно 12 людьми на борту, из которых 4-5 были вооружены автоматическим оружием, приблизилась к парусному судну. Экипаж [лодки] потребовал, чтобы парусное судно остановилось. После отказа капитана они попытались пришвартовать шлюпку к парусному судну, чтобы подняться на его борт. Капитан применил сигнальную ракету, и шлюпка развернулась и отплыла в юго-восточном направлении", - сказано в заявлении.

    Yəmən sahillərində naməlum şəxslər gəmini ələ keçirməyə cəhd ediblər

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей