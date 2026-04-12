У берегов Йемена неизвестные пытались захватить судно

В водах Йемена к юго-западу от портового города Ходейда неизвестные попытались захватить парусное судно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"Центр получил сообщение об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от Ходейды. Шлюпка с приблизительно 12 людьми на борту, из которых 4-5 были вооружены автоматическим оружием, приблизилась к парусному судну. Экипаж [лодки] потребовал, чтобы парусное судно остановилось. После отказа капитана они попытались пришвартовать шлюпку к парусному судну, чтобы подняться на его борт. Капитан применил сигнальную ракету, и шлюпка развернулась и отплыла в юго-восточном направлении", - сказано в заявлении.