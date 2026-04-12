    Армия Израиля приведена в готовность на случай продолжения операции в Иране

    Другие страны
    • 12 апреля, 2026
    • 18:14
    Армия Израиля приведена в готовность на случай продолжения операции в Иране

    Армия обороны Израиля приведена в полную боевую готовность на случай возобновления операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на военный источник.

    Согласно его данным, начальник Генштаба, генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести войска на боевой протокол, подобный тому, который выполнялся в канун предыдущих раундов противостояния с Ираном. Он подразумевает поддержание повышенной готовности всех частей и соединений.

    Данное указание дано после того, как переговоры представителей США и Ирана в Пакистане зашли в тупик, и предполагает готовность к возобновлению военной конфронтации в ближайшее время, отмечает Ynet.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Эяль Замир Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    Последние новости

    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    17:26

    ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

    Другие страны
    Лента новостей