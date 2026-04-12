Армия Израиля приведена в готовность на случай продолжения операции в Иране

Армия обороны Израиля приведена в полную боевую готовность на случай возобновления операции против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на военный источник.

Согласно его данным, начальник Генштаба, генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился перевести войска на боевой протокол, подобный тому, который выполнялся в канун предыдущих раундов противостояния с Ираном. Он подразумевает поддержание повышенной готовности всех частей и соединений.

Данное указание дано после того, как переговоры представителей США и Ирана в Пакистане зашли в тупик, и предполагает готовность к возобновлению военной конфронтации в ближайшее время, отмечает Ynet.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.