Движение по Бибиэйбатской дороге будет приостановлено
Инфраструктура
- 12 апреля, 2026
- 17:19
В связи с ремонтно-восстановительными работами движение транспортных средств по Бибиэйбатской дороге будет полностью приостановлено.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Движение по данной трассе будет приостановлено с 10:00 13 апреля до 07:00 15 апреля.
В указанный период водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута старое Сальянское шоссе.
