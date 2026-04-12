Движение по Бибиэйбатской дороге будет приостановлено

В связи с ремонтно-восстановительными работами движение транспортных средств по Бибиэйбатской дороге будет полностью приостановлено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Движение по данной трассе будет приостановлено с 10:00 13 апреля до 07:00 15 апреля.

В указанный период водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута старое Сальянское шоссе.