İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Kayrat Sarıbay: AQEM Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təcrübə mübadiləsi aparmaqdır

    Sosial müdafiə
    • 14 aprel, 2026
    • 15:07
    Kayrat Sarıbay: AQEM Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təcrübə mübadiləsi aparmaqdır

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təşkilat çərçivəsində təcrübə mübadiləsi aparmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AQEM-in Baş katibi Kayrat Sarıbay Bakıda keçirilən AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    O deyib ki, sülh, inkişaf üçün qadının səsi, rolu güclənməlidir: "Şuranın fəaliyyəti üzv dövlətlərin qadınlarla bağlı addımlarının daha yaxşı formalaşmasına kömək edəcək. Demək olar ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə AQEM-də yeni dövr başlayır".

    Baş katib qeyd edib ki, gələcəkdə görülə biləcək işlər, müzakirə olunacaq mövzular çoxdur: "Xüsusilə, cinayətkar qruplarla mübarizə üsulları və bu sahədə təcrübə paylaşımı diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda, Rusiya və Çinin təklif etdiyi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təhlükəsiz və sağlam istifadəsi ilə bağlı təşəbbüslər mövcuddur".

    K.Sarıbay xatırladıb ki, bu il iyul ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində könüllü sərginin keçirilməsi planlaşdırılır: "Bundan əlavə, terrorizmlə mübarizə sahəsində də konkret fəaliyyət planımız var və bu planın AQEM çərçivəsində necə tətbiq ediləcəyi müəyyənləşdirilib".

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Kayrat Sarıbay Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Terrorizm
    Кайрат Сарыбай: Основная цель Женского совета СВМДА - обмен опытом
    Kairat Sarybay: Turkic States Women's Council aims to share experience

