Kayrat Sarıbay: AQEM Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təcrübə mübadiləsi aparmaqdır
- 14 aprel, 2026
- 15:07
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təşkilat çərçivəsində təcrübə mübadiləsi aparmaqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AQEM-in Baş katibi Kayrat Sarıbay Bakıda keçirilən AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
O deyib ki, sülh, inkişaf üçün qadının səsi, rolu güclənməlidir: "Şuranın fəaliyyəti üzv dövlətlərin qadınlarla bağlı addımlarının daha yaxşı formalaşmasına kömək edəcək. Demək olar ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə AQEM-də yeni dövr başlayır".
Baş katib qeyd edib ki, gələcəkdə görülə biləcək işlər, müzakirə olunacaq mövzular çoxdur: "Xüsusilə, cinayətkar qruplarla mübarizə üsulları və bu sahədə təcrübə paylaşımı diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda, Rusiya və Çinin təklif etdiyi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təhlükəsiz və sağlam istifadəsi ilə bağlı təşəbbüslər mövcuddur".
K.Sarıbay xatırladıb ki, bu il iyul ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində könüllü sərginin keçirilməsi planlaşdırılır: "Bundan əlavə, terrorizmlə mübarizə sahəsində də konkret fəaliyyət planımız var və bu planın AQEM çərçivəsində necə tətbiq ediləcəyi müəyyənləşdirilib".