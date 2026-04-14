    Кайрат Сарыбай: Основная цель Женского совета СВМДА - обмен опытом

    14 апреля, 2026
    • 16:20
    Кайрат Сарыбай: Основная цель Женского совета СВМДА - обмен опытом

    Основная цель Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - проведение обмена опытом в рамках организации.

    Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на пресс-конференции, посвященной первому заседанию Женского совета СВМДА, проходящему в Баку.

    Он отметил, что голос и роль женщины должны укрепляться ради мира и развития: "Деятельность Совета поможет лучшему формированию шагов государств-членов в отношении женщин. Можно сказать, что по инициативе Азербайджана в СВМДА начинается новый период".

    Генеральный секретарь отметил, что в будущем предстоит проделать много работы и обсудить множество тем: "В частности, в центре внимания находятся методы борьбы с преступными группировками и обмен опытом в этой сфере. В то же время существуют инициативы, предложенные Россией и Китаем, связанные с безопасным и здоровым использованием информационно-коммуникационных технологий".

    Сарыбай также напомнил, что в июле этого года планируется проведение добровольной выставки при Организации Объединенных Наций: "Кроме того, у нас есть конкретный план действий в сфере борьбы с терроризмом, и определено, каким образом этот план будет реализован в рамках СВМДА".

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА) Женский совет СВМДА Кайрат Сарыбай
    Kayrat Sarıbay: AQEM Qadınlar Şurasının əsas məqsədi təcrübə mübadiləsi aparmaqdır
    Kairat Sarybay: Turkic States Women's Council aims to share experience

