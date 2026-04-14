    ADY: Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıb

    Bu ilin I rübündə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) sərnişin və yük qatarlarına hərəkətdə olarkən 18 dəfə daş atılıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    "Bu vandallıq aktı nəticəsində sərnişinlərin və qatar heyətinin həyatı təhlükə altına düşür, qatara ciddi zərər dəyir, maşinist qatarı təcili saxlamalı olur və nəticədə hərəkət cədvəlində gecikmələr yaranır. Bu cür qanunsuz və məsuliyyətsiz hərəkəti edənlər müvafiq qaydada tapılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimələnirlər", -məlumatda qeyd edilib.

    Bildirilib ki, qatarlara daş atanlar əsasən azyaşlılardır: "Bunu nəzərə alaraq, valideynlərdən xahiş edirik ki, uşaqları ilə bu barədə müntəzəm maarifləndirici söhbətlər aparsınlar. Bir daha xatırladırıq ki, dövlət əmlakı hesab edilən qatarlara daş atmaq cinayətdir".

    Son xəbərlər

    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti