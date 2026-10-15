Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi bu gün Slovakiya ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 09:00
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Azərbaycanın 23 yaşadək minifutbolçulardan ibarət millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, komanda Slovakiya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 13:40-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı üstələyib (hər ikisi 4:2), Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.
Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 сыграет против Словакии
Azerbaijan's U23 minifootball team to face Slovakia today
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