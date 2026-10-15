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    Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 сыграет против Словакии

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 09:26
    Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 сыграет против Словакии

    Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 проведет очередной матч на чемпионате мира в Хорватии.

    Как сообщает Report, команда встретится со Словакией в 13:40 по бакинскому времени.

    Отметим, что в предыдущих матчах молодежная сборная Азербайджана победила команды ОАЭ и Чехии (обе со счетом 4:2) и сыграла вничью с Румынией (3:3).

    Сборная Азербайджана по футболу Сборная Азербайджана по мини-футболу молодежный чемпионат мира по футболу 2027
    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi bu gün Slovakiya ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan's U23 minifootball team to face Slovakia today
    44 - Tezliklə
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