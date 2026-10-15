Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 сыграет против Словакии
Футбол
- 15 октября, 2026
- 09:26
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Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 проведет очередной матч на чемпионате мира в Хорватии.
Как сообщает Report, команда встретится со Словакией в 13:40 по бакинскому времени.
Отметим, что в предыдущих матчах молодежная сборная Азербайджана победила команды ОАЭ и Чехии (обе со счетом 4:2) и сыграла вничью с Румынией (3:3).
Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi bu gün Slovakiya ilə üz-üzə gələcək
Azerbaijan's U23 minifootball team to face Slovakia today
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