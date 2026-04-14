    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    14 aprel, 2026
    14:55
    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Ötən gecə Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Dnepropetrovsk və Xerson vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə 4 nəfər ölüb, 31 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyalarının rəhbərləri bildiriblər.

    Onların məlumatına görə, Xerson vilayətində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər, o cümlədən iki tibb işçisi yaralanıb.

    Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja 15 nəfərin yaralandığını diqqətə çatdırıb.

    Onun sözlərinə görə, yaralananların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib: 9 nəfər ağır, qalanları isə orta ağır vəziyyətdədir.

    Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

