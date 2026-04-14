Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 14:49
Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по Днепропетровской и Херсонской областям Украины, в результате чего погибли четыре человека, еще 31 получил ранения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.
По их данным, в Херсонской области погибли четыре человека, 16 пострадали, в том числе двое медицинских работников.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о 15 раненых.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы: девять находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
14:58
Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусеЭнергетика
14:53
Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с ИзраилемДругие страны
14:49
Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненыеДругие страны
14:37
Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем ВостокеДругие страны
14:29
РФ атаковала Печенежское водохранилище в УкраинеДругие страны
14:22
МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированиюВнешняя политика
14:21
Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллееИскусство
14:12
Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки СШАДругие страны
14:08