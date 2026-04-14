Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по Днепропетровской и Херсонской областям Украины, в результате чего погибли четыре человека, еще 31 получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

По их данным, в Херсонской области погибли четыре человека, 16 пострадали, в том числе двое медицинских работников.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о 15 раненых.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы: девять находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.