İsmayıllıda taksi sürücüsünə xəsarət yetirilib, avtomobili oğurlanıb
Hadisə
- 14 aprel, 2026
- 15:08
İsmayıllıda taksi sürücüsünə qarşı quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, naməlum şəxslər müştəri qismində mindikləri taksi sürücüsünə xəsarət yetirərək onun nəqliyyat vasitəsini ələ keçirib və hadisə yerindən uzaqlaşıblar.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan"Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, tədbirlərlə həmin avtomobil digər ərazidə tərk edilmiş vəziyyətdə aşkarlanıb.
Polis əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 49 yaşlı Pünhan Qurbanov və 44 yaşlı Tərlan Yusubov paytaxt ərazisində gizləndikləri yer müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
17:08
Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"Futbol
17:08
Foto
Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşübİqtisadiyyat
17:07
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:04
Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01
Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"Energetika
16:50
Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
16:47
Foto
Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edibFərdi
16:47
Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunubDigər
16:47