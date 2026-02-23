İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ASK
    • 23 fevral, 2026
    • 16:07
    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 61 ton çay ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə çayın dəyəri 570 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 10,3 ton (19,9 %), dəyər baxımından isə 99 min ABŞ dolları (20,9 %) çoxdur.

    Hesabat dövründə çay ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.

    Bundan əlavə, yanvar ayında Azərbaycan 5 milyon 333 min ABŞ dolları dəyərində 766 ton çay idxal edib. Bunlar, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən dəyər baxımından 2 milyon 835 min ABŞ dolları (34,7 % az), həcm baxımından isə 533 ton (41 %) azdır.

    Hesabat dövründə çay idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,4 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, illik müqayisədə 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.

    Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт

