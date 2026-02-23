Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт

Азербайджан экспортировал в январе текущего года 61 тонну чая на $570 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, по сравнению с тем же месяцем прошлого года это больше по объему на 10,3 тонны (19,9%), а по стоимости - на $99 тыс. (20,9%).

В отчетный период доходы от экспорта чая составили незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.

Кроме того, в январе Азербайджан импортировал 766 тонн чая стоимостью $5 млн 333 тыс. По сравнению с тем же периодом прошлого года это меньше по стоимости на $2 млн 835 тыс. (на 34,7%), а по объему - на 533 тонны (41%).

В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,4% от общих импортных расходов Азербайджана.

Напомним, что в прошлом месяце Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на $3 млрд 538 млн, что на 30,5% меньше в годовом сравнении.

Из внешнеторгового оборота $2 млрд 236 млн пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%. В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $934 млн (-5,3%).