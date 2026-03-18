    В результате возгорания на территории НПЗ Olmeca в Мексике погибли пять человек

    18 марта, 2026
    • 03:11
    В результате возгорания на территории НПЗ Olmeca в Мексике погибли пять человек

    В Мексике в результате возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода Olmeca погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщила Мексиканская государственная нефтегазовая компанию Petroleos Mexicanos (Pemex).

    Отмечается, что инцидент произошел из-за скопления маслянистой жидкости, перелившейся за территорию предприятия после сильных дождей.

    "Вследствие сильных осадков маслянистые воды вышли за пределы НПЗ Olmeca, где произошло их скопление и последующее возгорание", - говорится в сообщении компании.

    По данным Pemex, среди погибших – одна сотрудница компании. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    В компании отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем и угрозы для населения и работников нет.

    Сотрудники службы стратегической безопасности Pemex совместно с компетентными органами выясняют причины произошедшего.

    нефтеперерабатывающий завод НПЗ Olmeca Petroleos Mexicanos
