    Meksikada neft emalı zavodunda baş verən yanğında beş nəfər ölüb

    Meksikada neft emalı zavodunda baş verən yanğında beş nəfər ölüb

    Meksikadakı Olmeca neft emalı zavodunda baş verən yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Meksikanın dövlətə məxsus neft və qaz şirkəti Petróleos Mexicanos (Pemex) məlumat verib.

    Şirkətin açıqlamasında deyilib ki, güclü yağışlar nəticəsində yağlı sular Olmeca neft emalı zavodunun xaricinə tökülüb, orada yığılıb və sonradan alovlanıb.

    Ölənlər arasında şirkət işçilərindən biri də var, yaralılara isə lazımi tibbi yardım göstərilir. Şirkət qeyd edib ki, hazırda vəziyyət nəzarət altındadır, əhali və ya işçilər üçün heç bir təhlükə yoxdur.

    Meksika Neft Emalı Zavodu Yanğın hadisəsi
    В результате возгорания на территории НПЗ Olmeca в Мексике погибли пять человек

    04:44

    İranın hücumu nəticəsində Tel-Əvivin şərqində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:32

    Salvadorun Konstitusiyası dəyişir

    Digər ölkələr
    04:11

    İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib

    Region
    03:36

    Afrika Millətlər Kubokunun sonuncu çempionundan kubok geri alınacaq

    Futbol
    03:10

    İraq bu gündən Türkiyəyə neft nəqlini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    02:45

    SEPAH: İsrailin yüksəkvəzifəli zabiti öldürülüb

    Region
    02:01

    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib

    Digər
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

    Futbol
