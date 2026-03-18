Госдеп: Все посольства должны быть готовы к возможным угрозам из-за Ирана

Госдепартамент США предписал всем американским посольствам и дипломатическим миссиям по всему миру незамедлительно провести оценку ситуации в сфере безопасности и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер на фоне американско-израильской военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что соответствующее распоряжение связано со "сложившейся и развивающейся ситуацией на Ближнем Востоке и ее возможными последствиями".

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио поручил дипломатическим представительствам сформировать специальные группы для выявления потенциальных угроз и подготовки планов реагирования.

Сообщается, что в последние недели подобные указания направлялись только американским дипмиссиям в странах Ближнего Востока. Теперь распоряжение распространено на все посольства США в мире.

Как подчеркивает издание, это первый случай, когда всем американским дипмиссиям по всему миру предписано пересмотреть меры безопасности в связи с войной в Иране.