İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında ən çox medal qazanan idmançılar bəlli olub

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 15:34
    İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında ən çox medal qazanan idmançılar bəlli olub

    Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində təşkil olunmuş XXV Qış Olimpiya Oyunlarında ən çox medal qazanan idmançı olub.

    "Report" xəbər verir ki, o, qatıldığı bütün yarışlarda 6 qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Xizəkçi tarixdə qış olimpiadasında bunu bacaran ilk idmançıdır.

    Y.Klebonun həmyerlisi, biatlonçu Sturla Holm Leqreyd beş medalla ikinci yeri tutub. Onun iki gümüş və üç bürünc mükafatı var.

    Digər altı idmançının hər biri 4 medala sahib çıxıb. Bunlar fransız biatlonçular Julio Simon (3 qızıl, 1 gümüş), Kenten Fiyon Maye (3 qızıl, 1 bürünc), Lu Janmonno (2 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc), niderlandlı sürətli konkisürən Jens van Vout (üç qızıl, 1 bürünc), isveçli xizəkçi Ebba Andersson (1 qızıl, 3 gümüş) və kanadalı şort-trekçi Kortni Sarodur (2 gümüş, 2 bürünc).

    XXV Qış Olimpiya Oyunları Qış olimpiadası ən çox medal qazananlar Yohannes Klebo

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti