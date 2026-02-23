İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ayan Allahverdiyeva: "Azərbaycan çempionatının finalındakı məğlubiyyətin acısı bir az qalıb"

    Fərdi
    • 23 fevral, 2026
    • 15:43
    Ayan Allahverdiyeva: Azərbaycan çempionatının finalındakı məğlubiyyətin acısı bir az qalıb

    Şahmatçı Ayan Allahverdiyeva Azərbaycan çempionatının finalında aldığı məğlubiyyətin acısını hələ də yaşayır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında qrosmeyster özü bildirib.

    O, Ülviyyə Fətəliyevaya uduzduğu həlledici görüşü şərh edib:

    "Şahmatda hər cür nəticələr görmək mümkündür. Məğlubiyyətimin səbəblərini fikirləşib, təhlil edəcəyəm. Düşünürəm ki, müəyyən gedişlərdə səhvə yol verdim və bunun nəticəsində uduzdum. Qarşılaşmadan əvvəl qələbəyə köklənmişdim. Əlimdən gələni edirdim ki, qalib gəlim. Lakin bəzən məğlubiyyət qaçınılmazdır. Sözün doğrusu, məğlubiyyətin acısı bir az qalıb. Amma bu cür məğlubiyyətlər insanı növbəti yarışlara motivasiya edir, gücləndirir. Belə olanda, harda səhvə yol verdiyini daha yaxşı anlayırsan və öyrənirsən".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatının final görüşündə Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyevanı məğlub edib. Tay-brekdə 1,5:0,5 hesablı qələbə qazanan Ü.Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə ölkə çempionu olub.

    Şahmat ayan allahverdiyeva final Azərbaycan çempionatı Ülviyyə fətəliyeva

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti