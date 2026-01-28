В Марнеули в ДТП со свадебным кортежем погибли двое азербайджанцев

В селе Байдар грузинского муниципалитета Марнеули произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль марки BMW врезался в дерево, в результате чего 23-летний Умид Адыгезалов и Уфук Бадалов погибли на месте происшествия.

Согласно информации, еще два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Уточняется, что автомобиль следовал в составе свадебного кортежа.

По факту ведется расследование.