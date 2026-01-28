В Марнеули в ДТП со свадебным кортежем погибли двое азербайджанцев

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    • 21:04
    В селе Байдар грузинского муниципалитета Марнеули произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль марки BMW врезался в дерево, в результате чего 23-летний Умид Адыгезалов и Уфук Бадалов погибли на месте происшествия.

    Согласно информации, еще два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

    Уточняется, что автомобиль следовал в составе свадебного кортежа.

    По факту ведется расследование.

