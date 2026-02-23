Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün penitensiar müəssisədə sosial-psixoloji kabinet yaradılıb
- 23 fevral, 2026
- 15:32
Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün penitensiar müəssisəsində sosial-psixoloji kabinet fəaliyyətə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, məqsəd yeniyetmə məhkumların psixoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, onların sosial adaptasiya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətə reinteqrasiyasına dəstək göstərilməsi və həyat planlamasında düzgün istiqamətləndirilməsidir.
Artıq müəssisədə cəza çəkən bir qrup məhkumla görüş keçirilib, ilkin sosial-psixoloji qiymətləndirmə aparılıb və fərdi iş planlarının hazırlanmasına başlanılıb.
Əməkdaşlıq çərçivəsində daha əvvəl 16 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində də sosial-psixoloji kabinet yaradılıb.
Sosial Xidmətlər Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən ötən dövrdə bu kabinetlər vasitəsilə 130-a yaxın şəxslə qiymətləndirmə aparılıb.