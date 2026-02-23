İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 16:09
    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni olan "Zenitsa" bağlanır.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, 144 illik fasiləsiz fəaliyyətdən sonra eyniadlı şəhərdə yerləşən mədənin rəsmi olaraq bağlanma prosesinə başlanıb.

    Əmlakın bir hissəsi artıq satışa çıxarılsa da, ictimaiyyətdə bu kompleksin əsas hissəsinin qorunaraq mədənçilik və sənaye muzeyinə çevrilməsi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürülüb.

    Zenitsa şəhərinin meri Fuad Kasumoviç bildirib ki, şəhər rəhbərliyi obyektlərin bir hissəsini satın alaraq onları Zenitsanın daimi simvoluna çevirməyə hazırdır ki, gələcək nəsillər mədənçiliyin şəhərin formalaşmasında oynadığı rolu görə bilsinlər.

    1879-cu ildə əsası qoyulan "RMU Zenica" Bosniya və Herseqovinada ilk daş kömür mədəni olub. Onun açılması Zenitsanın regional sənaye mərkəzi kimi inkişafına ciddi təsir göstərib. Daha sonra dəmir yolunun çəkilməsi və metallurgiya zavodunun inşası şəhərə minlərlə iş yeri qazandırıb.

    Qeyd edək ki, "RMU Zenica"nın bağlanacağı iki il əvvəl elan edilmişdi və əsas səbəb kimi iqtisadi səmərəsizlik göstərilmişdi.

    Bosniya və Herseqovina kömür mədəni Zenitsa

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti