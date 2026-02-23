Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2027-ci ilin fevralınadək uzadıb
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 15:53
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini 2027-ci il fevralın 24-dək uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
