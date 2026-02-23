İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2027-ci ilin fevralınadək uzadıb

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 15:53
    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2027-ci ilin fevralınadək uzadıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini 2027-ci il fevralın 24-dək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

    Rusiya sanksiya Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ЕС продлил санкции в отношении РФ до февраля 2027 года
    EU extends sanctions against Russia until February 2027

