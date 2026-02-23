EU extends sanctions against Russia until February 2027

Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    The European Union has extended sanctions against Russia until February 24, 2027, Report informs via RBC.

