    ЕС продлил санкции в отношении РФ до февраля 2027 года

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 15:51
    Евросоюз продлил действие санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

